مسؤول إسرائيلي: اتفاق التهدئة مع "حماس" جاهز

قال مصدر إسرائيلي بارز إن اتفاق التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة بات جاهزا.

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مصدرا إسرائيليا بارزا أكد أن اتفاق التهدئة في غزة أصبح جاهزا، وبأن إسرائيل تأمل باستمرار الهدوء على حدود القطاع، كما جرى خلال الأيام القليلة الماضية.

© AP Photo / Dan Balilty إسرائيل تعارض عودة محمود عباس إلى غزة

وأفادت الصحيفة العبرية بأن حالة الهدوء التي شهدها قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية شجعت الطرف الإسرائيلي على التصريح بأن اتفاق التهدئة مع الحركة، التي وصفها بـ"الإرهابية"، بات جاهزا، أو على وشك الانتهاء.

وعزت الصحيفة هذا الهدوء إلى عدم وقوع تجمهر أو احتجاج على الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، واندلاع حريق واحد فقط، بالأمس الإثنين، نتيجة لإطلاق بالون حارق واحد، وهو ما اعتبرته معاكسا للفترة التي سبقت هذا الهدوء.

وأشارت الصحيفة في الإطار نفسه إلى قرار ليبرمان بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع نطاق مساحة صيد الفلسطينيين للأسماك في البحر المتوسط لتسعة أميال.