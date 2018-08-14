رئيس الوزراء الإيطالي يعلن حصيلة ضحايا انهيار الجسر

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن حصيلة ضحايا انهيار الجسر في إيطاليا بلغت 22 قتيلا و16 مصابا.

روما — سبوتنيك. وقال كونتي: "بحسب المعلومات الأخيرة، لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون منهم 9 في حالة حرجة".

وانهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن جهاز الإطفاء، مخلفا عشرات القتلى.

واشتبهت السلطات في أن الضعف الهيكلي للجسر تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد 200 ياردة.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزءا من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع "إيه 10" إلى جنوى انهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع "إيه 10" في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.