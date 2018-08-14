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23:45 14 أغسطس/ أب 2018
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    حسن نصر الله

    نصر الله يثير غضب إسرائيل

    © AFP 2018 / AL-MANAR
    العالم
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    أثار حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، غضب إسرائيل، بعدما ألقى خطابا مهما، مساء اليوم الثلاثاء.

    فكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدات كثيرة على حسابه الشخصي في "تويتر"، موجها حديثه لنصر الله: يا نصر الله، أنتم أقوياء كما تدعي إلى درجة أنكم تخافون من إلقاء هذا الخطاب الاحتفالي خارج السرداب.

    وكتب في تغريدة أخرى: ويهدد من داخل السرداب.

    وذكر أفيخاي في العشرات من التغريدات، أن حسن نصر الله يتحدث من داخل السرداب، طيلة 12 عاما مضت، منذ الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006.

    وكان السيد نصر الله قد ألقى خطابا مهما، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 12 عاما على الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي بدأت في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2006.

    ومن بين ما قاله نصر الله:

    إن غزة أعادت تثبيت معادلات المقاومة، القصف بالقصف، ولم تستسلم على الرغم من الحصار. وأن "حزب الله" اليوم أقوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي. في حرب تموز "حزب الله" والمقاومة في لبنان أقوى من الجيش الاسرائيلي. المقاومة اليوم في لبنان أقوى من أي وقت مضى، منذ انطلاقتها حتى يومنا هذا. "حزب الله" اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي.

    نذكر أن الجيش الإسرائيلي قام بحرب موسعة على جنوب لبنان، بدأت في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2006، واستمرت 34 يوما، في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وفي شمالي إسرائيل، في مناطق الجليل، الكرمل ومرج ابن عامر.

    حسن نصر الله
    © AFP 2018 /
    كاتب: نصر الله يشكل "سلاحا فتاكا" يرعب إسرائيل

    سميت هذه الحرب بـ"حرب تموز" (حسب التسمية الشائعة في لبنان) أو حرب لبنان الثانية (حسب التسمية الإسرائيلية) والتي تسمى في بعض وسائل الإعلام العربية "الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006" أو "العدوان الإسرائيلي على لبنان" وفي وسائل الإعلام الأجنبية "مواجهة إسرائيل — حزب الله 2006".

    وقتل فيها ما مجموعه 121 جنديا من جيش الدفاع الإسرائيلي في الحرب، بما في ذلك الجنديان اللذين ضبطت جثتهما في عملية "الوعد الصادق"، التي بدأت الحرب، ولم يتم تأكيد مصيرهما إلا بعد تبادل جثتهما للسجناء اللبنانيين، في عام 2008.
    وطبقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية فقد قتل 43 مدنيا من بينهم 18 عربيا إسرائيليا، في حين تم علاج 418 مدنيا آخرين في المستشفيات، وأصيب 19 منهم بجراح خطيرة، و875 عولجوا من الصدمة.  

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, أخبار حسن نصر الله, حزب الله, لبنان
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