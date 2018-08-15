رئيسة وزراء بريطانيا تعزي إيطاليا في ضحايا انهيار جسر جنوة

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تعازيها لسكان إيطاليا فيما يتعلق بالمأساة التي وقعت في مدينة جنوى الإيطالية.

لندن — سبوتنيك . وكتبت ماي عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أفكاري مع شعب إيطاليا بعد انهيار جسر موراندي في جنوة. المملكة المتحدة، تعرب عن دعمها لأصدقائنا وحلفائنا الإيطاليين فيما يتعلق بهذا الحدث المأساوي".





والجدير بالذكر أن هذا الجسر كان قد بني في الستينيات. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر ترميم للجسر، والتي في بنائها يشبه جسر بروكلين في نيويورك، كان في عام 2016.





ولوحظ في الصورة المنقولة من مكان الحادث، عدم وجود امتداد يصل إلى 200 متر.