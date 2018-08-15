مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 38 آخرين بحادث سير في كوبا

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح، جراء حادث سير وقع في كوبا أمس الثلاثاء.

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مكسيكو — سبوتنيك . ووفقا لبوابة "نويفو ديا" وقع الحادث بالقرب من مدينة سانتياغو دي كوبا، عندما اصطدمت حافلة سياحية تقل عمال كانت في طريقها من مدينة ماتانزاس إلى أحد الفنادق على ساحل البحر الكاريبي

وفقا للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون سبب الحادث، السرعة الزائدة من قبل سائق الحافلة.