زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط إيطاليا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 4.9 درجة ضرب وسط إيطاليا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

روما — سبوتنيك . وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات فقط، ومركزه مقاطعة كامبوباسو على ساحل البحر الادرياتيكي في ابنين.





© AFP 2018 / Andrea Leoni إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في جنوى إلى 30 شخصا ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا.





هذا وقد انهار هذا الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوة الإيطالية ويربط بين جزأي المدينة، منتصف يوم الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر، وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.



