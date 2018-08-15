تركيا تفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من السلع الأميركية

رفعت تركيا الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية ، ردا على عقوبات واشنطن، وجاء ذلك وفقا مرسوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، نشرته صحيفة" رسمي غازيتا" الرسمية.

انقرة — سبوتنيك. ووفقا للمرسوم سيتم رفع الرسوم الجمركية على منتجات التبغ المستوردة من الولايات المتحدة بنسبة 60 بالمئة ، والكحول بنسبة 140بالمئة ، والسيارات حتى 120 بالمئة ومستحضرات التجميل إلى 60 بالمئة ، والأرز بنسبة 50يالمئة ، والفواكه بنسبة 20 بالمئة ، فضلا عن ذلك يشمل المرسوم رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية الأخرى.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا — بنسبة تصل إلى 20 بالمئة و 50 بالمئة على التوالي. وتسبب هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي.