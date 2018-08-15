ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر سيارات في إيطاليا إلى 35 شخصا

أعلنت السلطات المحلية الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى شمال غربي إيطاليا إلى 35 شخصا.

يذكر أنه أصيب العديد من الإيطاليين، أمس الثلاثاء، في حادث انهيار قسم كبير من جسر على طريق سريع في مدينة جنوة، وهو ما وصفه وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينللي بأنه "مأساة فادحة".

© AFP 2018 / Andrea Leoni إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في جنوى إلى 30 شخصا

وبحسب "فرانس برس"، نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر في وزارة الداخلية قولها، إن 11 شخصا على الأقل قتلوا، إلا أنه من غير الممكن تأكيد عدد الضحايا بعد.

ويقوم عمال الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض بعد انهيار الجسر وتحدثوا عن "عشرات الضحايا"، فيما أظهرت صور من الموقع سقوط الحطام فوق سكة حديد، وعلقت سيارات وشاحنات بين الأنقاض كما تضررت مبان مجاورة.

وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر، وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.