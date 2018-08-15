مصدر أمني يكشف هوية الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية بعد حادث البرلمان

صرح مصدر أمني أوروبي، اليوم الأربعاء، الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية بعد حادث البرلمان بريطاني هو من أصل سوداني ويدعى صالح خاطر.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما بعدما بدا أنه يقود سيارته وسط مشاة وراكبي دراجات قبل أن يصدم بها حاجزا خارج البرلمان، بحسب رويترز.

© Sputnik . Vitaliy Belousov وزيرا خارجية بريطانيا وفنلندا يبحثان العلاقات مع روسيا

وقال المصدر الأمني: "لا يزال يجرى التعامل مع الأمر باعتباره عملا إرهابيا لكن الدافع لم يعرف بعد"، ولم تورد الشرطة مزيدا من التفاصيل عن هوية الرجل.

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها اعتقلت شخصا للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب وذلك بعدما صدمت سيارة مشاة وحاجزا خارج مبنى البرلمان.