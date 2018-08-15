محكمة تركية ترفض طعنا لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون

أحالت المحكمة الجنائية الثانية في تركيا، اليوم الأربعاء، طلب الطعن لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون إلى المحكمة الجنائية الثالثة، بعد رفضها الطعن المقدم لإطلاق سراحه.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت قناة "سي إن إن ترك": إن "المحكمة الجنائية الثانية في إزمير رفضت طلب الطعن الذي قدمه محامي برونسون لإطلاق سراحه للمرة الثانية حيث كانت فرضت المحكمة التركية الإقامة الجبرية على برونسون بسبب مشاكل صحية بعاني منها".

في سياق متصل، زار القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، أمس الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، القس المحتجز لدى تركيا، أندرو برونسون.

ونقلت الوكالة عن جيفري هوفنير، الذي كان يتحدث من أمام منزل برونسون في إقليم إزمير الساحلي، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إن واشنطن "تريد حل قضية القس بالإضافة إلى قضية الأمريكيين الآخرين المحتجزين ظلما، والموظفين الأتراك في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بشكل عادل وسريع وشفاف".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.