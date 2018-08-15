بعد اتصال من محمد بن سلمان... رسالة حاسمة إلى أردوغان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني المكلف وزعيم حركة الإنصاف"، عمران خان، عن تضامن بلاده التام مع تركيا في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وتستهدف عملتها الوطنية، مؤكدا أن الشعب الباكستاني يصلي من أجل تركيا.

وقال خان في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "باسمي وباسم الشعب الباكستاني، أتوجه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشعب التركي بخالص أمنيات النجاح في التعامل مع التحديات الاقتصادية الشديدة التي تواجههم".

On behalf of the people of Pakistan & myself, I want to let President Erdogan & the people of Turkey know we are praying for their success in dealing with the severe economic challenges confronting them, as they have always succeeded against adversities in their glorious history. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 14, 2018

وأضاف: "أود أن يعلم الرئيس التركي وشعبه الشقيق، أننا نصلي وندعو لهم بالتوفيق والنجاح المستمر، لا سيما بعد تاريخهم المجيد في مواجهة الصعاب والشدائد".

جاءت تصريحات زعيم "حركة الإنصاف" الباكستانية، بعد أيام من تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على تركيا بمضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا، وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 في المئة في الألمنيوم، و50 في المئة في الصلب".

يتزامن ذلك مع اتصال هاتفي جرى بين عمران خان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، عبر ولي العهد عن التهنئة لعمران خان بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الوزراء الباكستاني، متمنيا لباكستان التقدم والازدهار تحت قيادة دولته.

من جهته عبر رئيس وزراء باكستان عن شكره لولي العهد على تهنئته، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين المملكة وباكستان في مختلف الجوانب.