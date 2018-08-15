مجموعة بحر قزوين تعقد اجتماعها الأول بأذربيجان في نوفمبر

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الأول للفريق العامل المعني بتنفيذ قواعد اتفاقية بحر قزوين سيعقد بأذربيجان، في تشرين الثاني/ نوفمبر.

© Sputnik . Denis Abramov إيران لن تتنازل عن أي حق لها في بحر قزوين

أستانا — سبوتنيك . وجاء في تصريحات وزير الخارجية الكازاخستاني، التي وزعها، المكتب الصحفي بوزارة الخارجية: "عشية القمة، اتفق وزراء الخارجية على إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى حول قضايا بحر قزوين. من المقرر عقد الاجتماع الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام في أذربيجان. وعلى سبيل الأولوية، ستعمل المجموعة للتوافق على اتفاقية خماسية (بين الدول الخمس) هامة جداً، بشأن أساليب وضع خطوط الأساس المستقيمة في بحر قزوين".

وجدير بالذكر أن قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، وقعوا خلال القمة التي استضافتها مدينة أكتاو في كازاخستان، على اتفاقية تاريخية تحدد الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية، كما ضمنت اتفاقية بحر قزوين عدم وجود قوى غير إقليمية في حوض البحر. ويختزن بحر قزوين أكثر من 90 مليار برميل من النفط في قاعه، إضافة إلى نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.