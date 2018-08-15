توقف رحلات الوصول والمغادرة في مطار بأمستردام

أعلنت السلطات في هولندا، اليوم الأربعاء 15 أغسطس/آب، عن توقف رحلات الوصول والمغادرة في مطار "سخيبول" بأمستردام.

موسكو — سبوتنيك. وقالت سلطات مطار "سخيبول" بأمستردام إن سلطات المطار تواجه حالة "إغلاق اتصالات"، ولا توجد أي حركة جوية قادمة أو صادرة عن المطار، والأمر قيد التحقيق.

وأشارت السلطات إلى أنه لا يوجد حاليا مراقبة للحركة الجوية، ولا نعرف ما يحدث بالظبط، وسيتم إصلاح المشكلة في أقرب وقت.

At this moment, there is no incoming and outgoing flight traffic at our airport. Air traffic control is investigating this matter. We will keep you updated. Please check your current flight status on our website, our app or check your airline. — Schiphol (@Schiphol) August 15, 2018

​

وعادت سلطات المطار وقالت في تصريحات أخرى أن عودة حركة المغادرة من المطار تدريجيا، بعد توقف تام لحركة الملاحة بسبب عطل في نظام الاتصالات بالمطار.

At least 10 flights to Amsterdam have diverted to other airports. pic.twitter.com/gsjPqwxVYb — Flightradar24 (@flightradar24) August 15, 2018

​

وكتب الحساب الرسمي للمطار على موقع "تويتر إن "حركة المغادرة بدأت في العودة تدريجيا".

BREAKING: Amsterdam is experiencing a 'total communication failure. No flights accepted within the FIR' (EuroControl). Many flights holding or diverting elsewhere. Listen to Amsterdam Schiphol & Radar ATC: https://t.co/8zs9oQmuDG | @flightradar24 pic.twitter.com/gJKUs8i5Vd — Airport Webcams (@AirportWebcams) August 15, 2018

​

وفقا لخدمة مراقبة الحركة الجوية الهولندية، فهناك فعليا مشاكل في الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، لكن الطائرات الموجودة في المجال الجوي الهولندي تمكنت من الهبوط بفضل نظم الاتصالات الاحتياطية في هولندا.

ورصد تطبيق "فلايت رادار 24" على الأقل 10 رحلات إلى أمستردام، تم تحويلها إلى مطارات أخرى.

A limited amount of incoming flights is able to land at Schiphol again. Are you flying to/or from Schiphol today? Please check your current flight status via https://t.co/EF3Uc5sdEl or your airline. — Schiphol (@Schiphol) August 15, 2018

​

وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية الهولندية أيضا إنها تنشر موظفين إضافيين لمعالجة المشكلة.