الصحة الأفغانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع عدد ضحايا التفجير، الذي وقع أمام مركز تعليمي اليوم الأربعاء.

كابل — سبوتنيك. نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن وزارة الصحة أن عدد الضحايا وصل إلى 48 قتيلا و67 مصابا".

© Sputnik . J. Kargyar متحدث شرطة العاصمة الأفغانية: مسلحون يختطفون ويقتلون ثلاثة أجانب في كابول

وكانت شرطة كابل قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن انتحاريا فجر نفسه داخل مركز تعليمي في الدائرة 18، عصر اليوم.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان الهجوم، في بيان اليوم الأربعاء، قائلة إن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان غاضبة من هجوم آخر في كابل أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 مدنيا، من بينهم العديد من الشابات، في أحد المراكز التعليمية.

وأضافت: "لا مبرر على الإطلاق لاستهداف المدنيين، في أي وقت، تحت أي ظرف من الظروف".

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في إطار مهمة "الدعم الحازم" وبين مسلحي حركة طالبان "المحظورة في روسيا" الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، منتصف يوليو/ تموز الماضي، تسجيل أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 2018.