محمود عباس: "حماس" ليست لديها النية للمصالحة

اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، حركة "حماس"، بأنها لا تنوي الدخول في مصالحة مع حركة "فتح"، التي يتزعمها، لإنهاء الانقسام، الذي دام لأكثر من عشر سنوات.

رام الله — سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمة خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني، إن "النوايا غير موجودة لدى حماس بشأن المصالحة".

وأضاف أبو مازن، "لن نقبل إلا مصالحة كاملة، ونسعى بكل قوة لإنجاحها من أجل شعبنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد بدون ميليشيات".

אבו מאזן: "אין ספק שמצרים משקיעה מאמצים בנוגע לפיוס, אך החמאס לא מביע נכונות לפיוס" @Generalzini https://t.co/Xfq7dCiP3m — חדשות עשר (@news10) August 15, 2018

كما كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن لسان أبو مازن، إنه لا شك أن مصر تحاول التوصل لتهدئة، ولكن "حماس" ليس لديها النية.