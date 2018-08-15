إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

قررت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، اليوم الأربعاء، بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق من المدينة.

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الأربعاء، أن بلدية مدينة القدس قررت استثمار مبلغ 1.4 مليار شيقل إسرائيلي (نحو 380 مليون دولار أمريكي)، في مشاريع تهدف لتطوير البنية التحتية، وبناء

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فنادق، ومناطق تجارية وصناعية في أنحاء مختلفة من مدينة القدس.

وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن نير بركات، رئيس بلدية القدس، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" الحاكم، وصف الاتفاق بأنه "تاريخي ومهم، فهو يوم تاريخي لمدينة القدس بأسرها".

وقال نير بركات:

إن بناء 20 ألف وحدة سكنية، يعني استيعاب 20 ألف أسرة، لذا فهو يوم تاريخي، ليس لمدينة القدس فحسب، إنما لدولة إسرائيل.