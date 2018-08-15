العاشرة العبرية: التهدئة مقابل فتح المعابر مع غزة

قال مصدر إسرائيلي مسؤول، إن مصر والأمم المتحدة اتفقتا مع "حماس" وإسرائيل على العودة لتفاهمات "الجرف الصامد".

أوضحت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر والأمم المتحدة نجحتا في التوصل لاتفاق مع كل من حركة "حماس" وإسرائيل، بناء على تفاهمات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمسماه بـ"الجرف الصامد".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن تلك التفاهمات تعني وقف حركة "حماس" لهجماتها على الداخل الإسرائيلي، مقابل فتح إسرائيل للمعابر الحدودية مع القطاع، مع توسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط لتسعة أميال.

גורם מדיני בכיר: "מצרים והאו"ם סיכמו עם ישראל וחמאס על חזרה להבנות 'צוק איתן', במסגרתן חמאס יפסיק את ההתקפות על ישראל, ובתמורה ישראל תפתח את מעברי הגבול ברצועה ותרחיב את מרחב הדיג בעזה ל-9 מייל. הבנות אלו נכנסו לתוקף היום, כאשר ישראל פתחה באופן מלא את מעבר כרם שלום" @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) August 15, 2018

وكانت القناة الثانية العبرية، قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن مسؤولا إسرائيليا أكد أنه لا يمكن التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" في قطاع غزة، دون التوصل لاتفاق أو لتبادل الأسرى مع حماس