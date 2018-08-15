رغم إدانته بالفساد... لولا يرشح نفسه لرئاسة البرازيل من السجن

سيرشح الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه، اليوم الأربعاء، لانتخابات الرئاسة التي ستجري هذا العام رغم أنه يقضي عقوبة السجن لمدة 12 عاما في قضية فساد ويواجه محاكمات في عدة قضايا فساد أخرى.

قال مسؤولون في حزب "العمال" الذي يتزعمه لولا إن أعضاء كبار في الحزب يعتزمون تنظيم مسيرة في برازيليا لتقديم أوراق ترشحه قبل ساعات من انتهاء مهلة نهائية، وفقا لوكالة "رويترز".

ورغم إعلان حزب "العمال" في وقت سابق هذا الشهر أن لولا هو مرشحه للانتخابات فإنه من المتوقع منعه من خوض السباق بحكم من أعلى محكمة انتخابية لأن القانون يمنع ترشح من صدر عليه حكم نهائي بالسجن.

© REUTERS / RICARDO MORAES البرازيل...إلغاء قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق لويس دا سيلفا

وصدر الحكم بسجن لولا في أبريل/ نيسان لكنه ما زال يتصدر جميع استطلاعات الرأي.

ويقول حزب "العمال" إنه سيقدم كل الطعون الممكنة للحيلولة دون صدور حكم نهائي بمنع تسجيل ترشح لولا، مشددا على أن الرئيس السابق المسجون هو مرشحه الوحيد.

وقالت مصادر في الحزب إن لولا اختار عمدة ساو باولو السابق فرناندو حداد لخوض الانتخابات عن الحزب إذا منع من الترشح.

وحكم لولا البرازيل فترتين من 2003 إلى 2011 وترك الحكم ونسبة شعبيته 87 في المئة بسبب ازدهار اقتصادي وبرامج اجتماعية انتشلت ملايين المواطنين من الفقر.

وأضيرت شعبيته بسبب تهم الفساد وفضائح في حزبه الذي أطيح به من الحكم في 2016 لدى عزل الرئيسة التي اختارها لولا لخلافته بسبب تجاوزات في قواعد الميزانية.

ومع ذلك تظهر استطلاعات الرأي أن لولا يتمتع بتأييد نحو ثلث الناخبين، أي تقريبا مثل أقرب مرشح منافس له وهو مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو.

وتوضح الاستطلاعات أن من يختاره لولا لخوض الانتخابات بدلا منه سيحظى بتأييد عدد كبير من مؤيديه.