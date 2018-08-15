رؤساء البلديات الصربية في كوسوفو يؤيدون ترسيم حدود الإقليم

بلغراد — سبوتنيك. واقترح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الأسبوع الماضي، ولأول مرة علانية وبوضوح إنشاء حدود مع الألبان على أراضي كوسوفو وميتوهيا، من أجل تجنب الصراعات في المستقبل.
وعارض ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وجزء من المعارضة هذه الفكرة بشدة. وأعلن الزعيم الكوسوفي — الألباني هاشم تاتشي، إنه لن يسمح بتقسيم الإقليم، لكنه مستعد لاقتراح "تعديل الحدود" وضم المناطق التي يسكنها الألبان في جنوب صربيا الوسطى إلى بريشتينا.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا ايفيتشا داتشيك، أعلن يوم الجمعة الماضي أن "خيار ترسيم الأراضي بين الصرب والألبان في كوسوفو لم يتحدد بعد، ولا يزال يتعين بحثه".
وتبرز بشكل دوري في المجتمع ووسائل الإعلام موضوع إمكانية التبادل بين بلغراد وبريشتينا المناطق المكتظة بصرب كوسوفو في بلديات ليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وزفيتشان وشمال كوسوفسكا — ميتروفيتسا في الشمال من نهر إيبار، والبلديات التي يقطنها الألبان في بريشيفو وبويانوفاتس وميدفيدجا في أقصى جنوب صربيا.
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