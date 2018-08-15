رؤساء البلديات الصربية في كوسوفو يؤيدون ترسيم حدود الإقليم

أيد رؤساء البلديات ذات الأغلبية الصربية في جمهورية كوسوفو غير المعترف بها، في رسالة مفتوحة فكرة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بشأن الفصل بين الصرب والألبان في الإقليم.

بلغراد — سبوتنيك. واقترح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الأسبوع الماضي، ولأول مرة علانية وبوضوح إنشاء حدود مع الألبان على أراضي كوسوفو وميتوهيا، من أجل تجنب الصراعات في المستقبل.

وعارض ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وجزء من المعارضة هذه الفكرة بشدة. وأعلن الزعيم الكوسوفي — الألباني هاشم تاتشي، إنه لن يسمح بتقسيم الإقليم، لكنه مستعد لاقتراح "تعديل الحدود" وضم المناطق التي يسكنها الألبان في جنوب صربيا الوسطى إلى بريشتينا.

© Sputnik . Ilya Pitalev الرئيس الصربي: بالنسبة للغرب كوسوفو دولة ألبانية مستقلة

ونقلت الإذاعة والتلفزيون في كوسوفو، نص رسالة رؤساء الإدارة المحلية إلى فوتشيتش، والتي جاء فيها "في هذه الرسالة نود أن نعلمكم بأننا نعرف ما هو العبء الذي تحملونه، وغالباً ما تحاولون الخروج قدر الإمكان من الوضع المستحيل، لذلك نؤكد لكم أن أي قرار ستتوصلون إليه والذي سيعني المزيد من الحقوق للصرب، والمزيد من الأمن للمواطنين والمحافظة على أماكننا المقدسة، وكذلك وضع اقتصادي أفضل لشعبنا، فإننا سوف ندعمه جميعا، سواءً كان ذلك ترسيم أو تعديل أو أي شيء آخر".

وكان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا ايفيتشا داتشيك، أعلن يوم الجمعة الماضي أن "خيار ترسيم الأراضي بين الصرب والألبان في كوسوفو لم يتحدد بعد، ولا يزال يتعين بحثه".

وتبرز بشكل دوري في المجتمع ووسائل الإعلام موضوع إمكانية التبادل بين بلغراد وبريشتينا المناطق المكتظة بصرب كوسوفو في بلديات ليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وزفيتشان وشمال كوسوفسكا — ميتروفيتسا في الشمال من نهر إيبار، والبلديات التي يقطنها الألبان في بريشيفو وبويانوفاتس وميدفيدجا في أقصى جنوب صربيا.