شاهد اللحظات الأولى لانهيار جسر في إيطاليا

نشر الحساب الرسمي للشرطة الإيطالية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لانهيار جسر السيارات في مدينة جنوى.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن حصيلة ضحايا انهيار الجسر في إيطاليا بلغت 22 قتيلا و16 مصابا.

وانهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوى الإيطالية، يوم أمس الثلاثاء، حسبما أعلن جهاز الإطفاء، مخلفا عشرات القتلى.

واشتبهت السلطات في أن الضعف الهيكلي للجسر تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على ارتفاع 200 ياردة.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزءا من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع "إيه 10" إلى جنوى انهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع "إيه 10" في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.