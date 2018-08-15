واشنطن تعبر عن أسفها إزاء التدابير الردية التي أعلنتها أنقرة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الولايات المتحدة تأسف على قيام أنقرة بفرض رسوم على البضائع الأمريكية ردا على قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم على قيام واشنطن برفع الرسوم.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرس خلال مؤتمر صحفي: "الرسوم التي فرضتها تركيا تدعو للأسف، إنها خطوة في اتجاه غير صحيح".

وتابعت: "نحن بالطبع لا نؤيد قرار تركيا بالانتقام منا".

وكانت تركيا رفعت الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية، ردا على عقوبات واشنطن، وجاء ذلك وفق مرسوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرته صحيفة "رسمي غازيتا" الرسمية.

ووفقا للمرسوم سيتم رفع الرسوم الجمركية على منتجات التبغ المستوردة من الولايات المتحدة بنسبة 60 بالمئة، والكحول بنسبة 140 بالمئة، والسيارات حتى 120 بالمئة ومستحضرات التجميل إلى 60 بالمئة، والأرز بنسبة 50 بالمئة، والفواكه بنسبة 20 بالمئة، فضلا عن ذلك يشمل المرسوم رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية الأخرى.