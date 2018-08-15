ليبرمان: نعمل على الوقيعة بين أهالي غزة و"حماس"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن حركة "حماس" لن تسقط في الحرب، وليس هناك اتفاق مع الحركة.

نقلت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان ليبرمان أن سياسة إسرائيل هي الوقيعة بين أهالي قطاع غزة وحركة "حماس"، والتوجه المباشر لللأهالي في القطاع.

© REUTERS / RONEN ZVULUN ليبرمان يوجه رسالة عاجلة إلى غزة

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن ليبرمان أعلن أنه لا يوجد اتفاق مع حركة "حماس"، وبأنه من المهم الحديث مباشرة مع سكان غزة والعمل على إسقاطهم لنظام " حماس" في القطاع.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الهدوء في قطاع غزة يقابله هدوء موازي له من قبل الجيش الإسرائيلي، وكذلك فتح معبر كرم أبو سالم مع القطاع، وتوسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط لتسعة أميال.

وسبق ووجه ليبرمان رسالة عاجلة، صباح اليوم الأربعاء، إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ليبرمان، في الرسالة: أنا أفرق بين قيادة "حماس" وبين سكان قطاع غزة. لذلك قررت فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مسافة صيد الأسماك تسعة أميال، كرسالة واضحة لسكان غزة، وهي: الهدوء أفضل من العنف.

وكتب ليبرمان، اليوم الأربعاء، في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه يجب أن تتضمن التهدئة ترتيب أمر الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وسنعمل من أجل ضمان أمن إسرائيل.

وفتحت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، معبر كرم أبو سالم، وسمحت بإدخال شاحنات البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، كما تم البدء في توسعة مساحة الصيد ببحر غزة.يأتي ذلك، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية، توصل "حماس" وإسرائيل إلى تسوية تضمن وقف إطلاق النار واتفاق "تهدئة" برعاية مصرية.