الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق "حماس" وإسرائيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، باتفاق التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، قد رحب باتفاق التهدئة بين "حماس" وإسرائيل، ودعا الجانبين إلى تأييد جهود مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.

ودعا غوتيريتش الطرفين، الإسرائيلي و"الحمساوي"، إلى تأييد جهود نيكولاي ميلادينوف، الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

מזכ"ל האו"ם בירך על הסכם ההבנות בין ישראל לחמאס, וקרא לצדדים לתמוך במאמציו של שליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב להביא לסיום המשבר ההומניטרי בעזה @yosefyisrael25 — חדשות עשר (@news10) August 15, 2018

على النقيض من ذلك، ذكرت القناة الثانية العبرية على موقعها الإلكتروني أن أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع، أعلن، قبل قليل، أنه لا يوجد اتفاق مع حركة "حماس"، وبأنه من المهم الحديث مباشرة مع سكان غزة والعمل على إسقاطهم نظام "حماس" في القطاع.