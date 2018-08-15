رئيس المخابرات الأمريكية يرد على قرار ترامب بشأنه

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال برينان عبر تويتر: "هذا الإجراء جزء من جهود أوسع من جانب السيد ترامب لقمع حرية التعبير ومعاقبة منتقديه".
وأوضح برينان في مقابلة تلفزيونية، أن إجراء ترامب الذي أعلنه البيت الأبيض اليوم له دوافع سياسية.
يذكر أن البيت الأبيض كشف أنه يجرى النظر في إجراء مماثل بحق مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ومنهم مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، والنائبة السابقة للنائب العام سالي ييتس، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر.
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