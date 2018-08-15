جنرال إسرائيلي سابق يكشف الثغرات العسكرية بجيش بلاده

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، ظهر أمس الأربعاء، أن رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي عدد من الثغرات العسكرية بقواته، والأزمات التي يعاني منها، والمؤثرة على مستقبل بلاده.

نقلت الصحيفة الإسرائيلية على لسان الجنرال السابق، يتسحاق بريك ، أن أزمة القوى العاملة بجيش بلاده تتسبب في ضعف قواته وتؤثر على مدى استعداده لأي حروب مستقبلية، وبعض الضباط باتوا يخافون من تقديم الشكوى.

وحذر الجنرال يتسحاق بريك من عدم جهوزية قوات الجيش الإسرائيلي لأي حروب مستقبلية، بدعوى أن هذه القوات متوسطة المستوى، والضباط الكبار باتوا يهتمون بالمظهر على حساب الجوهر.

وشدد رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي على أن التخوف من تقديم شكوى يؤثر بالسلب على مستقبل إسرائيل، ويضعف من قدراتها العسكرية أمام "الأعداء".