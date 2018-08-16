زلزال يضرب منظقة جزر الكوماندور

صرح المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، أن زلزالا شدته 4.8 درجة سجله علماء الزلازل في مياه المحيط الهادي بالقرب من جزر الكوماندور.