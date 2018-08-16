وفد صيني يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت، يوم 15 يونيو/ حزيران الماضي، أنها قررت فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار سنويا.

ومن جانبها أعلنت لجنة التعريفات لمجلس الدولة الصيني، يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي، عن اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة.

وأصبحت هذه الرسوم المتبادلة سارية المفعول اعتبارا من يوم 6 يوليو/ تموز، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوم تصل نسبتها إلى 25 في المئة على استيراد 818 سلعة صينية يبلغ حجمها الإجمالي 34 مليار دولار سنويا.

ومن جانبها اتخذت الصين في اليوم ذاته إجراء مضادا بفرض رسوم، من جانبها، تصل نسبتها إلى 25 في المئة أيضا، تمس استيراد حجم مماثل من السلع الأمريكية.