ترامب: الرسوم التي فرضتها على الصلب ستنقذ الصناعة الأمريكية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الأربعاء إن الرسوم التي فرضها على واردات الصلب تنفذ الصناعة الأمريكية وتوقع أن تواجه شركات صناعة الصلب الأمريكية في المستقبل منافسة داخلية في الأغلب.

وقال ترامب في مقابلة استغرقت 20 دقيقة مع الصحيفة إن بعض الأشخاص ربما يشكون من أن أسعار الصلب ربما "أعلى قليلا" في الأمد القريب بسبب الرسوم، لكنها قطعا ستنخفض.

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

وأبلغ الصحيفة بأن الرسوم التي تبلغ نسبتها 25 في المئة على الصلب ستنقذ صناعة مهمة للأمن القومي الأمريكي.

وأضاف لوول ستريت جورنال أنه نتيجة للرسوم، ستكون المنافسة "داخلية مثلما اعتادت أن تكون في الماضي عندما كان لدينا صلب في حقيقة الأمر وكانت يو.إس ستيل كبرى شركاتنا".

وكانت الولايات المتحدة رفعت إلى المثلين الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد.