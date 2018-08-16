اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 82 و120 ملم وقاذفات قنابل يدوية ، المدافع الرشاشة الثقيلة، فضلا عن أسلحة خفيفة".

© AFP 2018 / Sergey Bobok جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، إن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية، كالينوفكا.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 90 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت في 27 حزيران/ يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.