انفجار يليه إطلاق نار بالقرب من مركز تعليمي أمني في العاصمة الأفغانية

كابول — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي في بيان: "قرابة الساعة 10 صباحا تحصن عدد من المسلحين بمبنى قيد الإنشاء في منطقة قلعة وزير بالدائرة الخامسة في كابول ويطلقون النار باتجاه المركز التعليمي التابع للامن الوطني"، مشيرا إلى أن "الشرطة وصلت للمكان وتطوق المنطقة".
في سياق متصل، قال مسؤولون بوزارة الصحة الأفغانية إن السلطات عدلت، اليوم الخميس، عدد القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا، أمس الأربعاء، في كابول من 48 قتيلا إلى 34 قتيلا.
وقالت الوزارة إنه تم إحصاء بعض الجثث مرتين لدى نقلهم إلى المستشفى من موقع الانفجار بعد هجوم أمس الأربعاء، وتم تعديل عدد الجرحى أيضا من 67 إلى 56.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)