انفجار يليه إطلاق نار بالقرب من مركز تعليمي أمني في العاصمة الأفغانية

وقع انفجار بالقرب من مركز تعليمي أمني في العاصمة الأفغانية، اليوم الخميس، تلاه إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

كابول — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي في بيان: "قرابة الساعة 10 صباحا تحصن عدد من المسلحين بمبنى قيد الإنشاء في منطقة قلعة وزير بالدائرة الخامسة في كابول ويطلقون النار باتجاه المركز التعليمي التابع للامن الوطني"، مشيرا إلى أن "الشرطة وصلت للمكان وتطوق المنطقة".

© Sputnik . M. Naderi مقتل 14 وإصابة 18 آخرين في انفجار أمام مركز تعليمي في كابول

في السياق ذاته نقلت رويترز عن مسؤول قوله بأن مسلحين هاجموا منطقة محيطة بمركز للتدريب يتبع المخابرات الأفغانية اليوم الخميس في العاصمة كابول، وأوضح المسؤول إنه كان يحتمي في منطقة محمية بالمجمع ولم تتوفر لديه تفاصيل أخرى.

في سياق متصل، قال مسؤولون بوزارة الصحة الأفغانية إن السلطات عدلت، اليوم الخميس، عدد القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا، أمس الأربعاء، في كابول من 48 قتيلا إلى 34 قتيلا.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء بعض الجثث مرتين لدى نقلهم إلى المستشفى من موقع الانفجار بعد هجوم أمس الأربعاء، وتم تعديل عدد الجرحى أيضا من 67 إلى 56.