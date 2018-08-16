اعتراف أمريكي باستحالة قهر 5 دول

لا يمكن لمن يحاول غزو روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وأفغانستان أن يحقق هدفه، حسب مصادر إعلامية أمريكية.

وأوضحت جريدة إلكترونية أمريكية أن من يحاول غزو روسيا فهو يواجه عقبات منيعة منها المناخ القاسي والروح المعنوية العالية لسكان روسيا الذين يعرفون كيف يدافعون عن حياض الوطن ويقدرون على صد العدوان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov كابوس مرعب يلاحق غزاة هذه البلدان

وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي سيواجه غزاتها جيشاً حسن التسليح بالإضافة إلى 330 مليون شخص هم سكان الولايات المتحدة الذين يملك غالبيتهم الأسلحة فضلا عن كون الولايات المتحدة بلدا شاسعا مترامي الأطراف يتميز بالتنوع المناخي.

ويكمن سر استحالة قهر أفغانستان في تضاريس أرضها بخاصة الجبال التي توفر مخبأ آمنا للأفغان وتجرد الآليات العسكرية المدرعة الهجومية من مزاياها، وفي قوة شكيمة سكان أفغانستان الذين يتوزعون على عشرات المجموعات الاثنية.