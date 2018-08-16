ردا على "عدو الشعب"... صحف أمريكية تنتقد ترامب

تعهدت أكثر من 300 صحيفة أمريكية بنشر مقالات افتتاحية اليوم الخميس للدفاع عن حرية الصحافة ردا على وصف الرئيس دونالد ترامب بعض المؤسسات الإعلامية بأنها عدو الشعب الأمريكي. ونظمت صحيفة (ذا بوسطن جلوب) الحملة التي انضمت إليها صحيفة (نيويورك تايمز) وصحف أصغر بعضها في ولايات فاز فيها ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واتهم مجلس تحرير صحيفة (ذا بوسطن جلوب) في مقال نشر على الإنترنت أمس الأربعاء ترامب بشن "هجوم مستمر على الصحافة الحرة"، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Leah Millis ترامب: الرسوم التي فرضتها على الصلب ستنقذ الصناعة الأمريكية

وجاء في المقال "إن عظمة أمريكا تعتمد على دور الصحافة الحرة في قول الحقيقة لأصحاب النفوذ.. ووصم الصحافة بأنها عدو الشعب هو أمر غير أمريكي، إذ يشكل خطرا على الميثاق المدني الذي نشترك فيه منذ أكثر من قرنين من الزمان".

ووصف ترامب، الذي يتعامل مع وسائل الإعلام في بعض الأحيان كما لو كانت حزبا معارضا، تقارير منتقدة بأنها "أخبار كاذبة".

ومثالا على ذلك غرد ترامب على تويتر في فبراير شباط 2017 قائلا "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن.بي.ٍسي نيوز، إيه.بي.ٍسي، سي.بي.إس، وسي.إن.إن) ليست عدوا لي بل هي عدو للشعب الأمريكي".

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثل عن البيت الأبيض للتعليق على المقالات الافتتاحية.