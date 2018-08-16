الصين ترفض دعوة دوتيرتي لتعديل مسلكها في بحر الصين الجنوبي

رفضت الصين، اليوم الخميس، دعوة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لها بأن تعيد النظر في تصرفاتها في بحر الصين الجنوبي وقالت إن لها الحق في مقاومة السفن أو الطائرات الأجنبية التي تقترب من جزرها.

وقال دوتيرتي، إن الصين ليس لديها الحق في منع الطائرات والسفن الأجنبية من المرور قرب جزرها الصناعية في الممر المائي المتنازع عليه، وأضاف أنه يأمل في أن "تعدل" الصين تصرفاتها وتتوقف عن تقييد الحركة هناك. بخسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Photo / youtube/ thirdphaseofmoon العثور على قاعدة عسكرية سرية على الحدود بين الصين ومنغوليا (فيديو)

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن جزر سبراتلي جزء أساسي من أراضي الصين وإن بكين تحترم الحق في حرية الملاحة والتحليق الذي تتمتع به جميع الدول في بحر الصين الجنوبي بموجب القانون الدولي.

وأضافت الوزارة "لكن للصين حق في اتخاذ الخطوات الضرورية ردا على الطائرات والسفن الأجنبية التي تقترب أو تتوغل عمدا في الأجواء والمياه القريبة من الجزر التابعة للصين والرد على الأفعال الاستفزازية التي تهدد أمن القوات الصينية المتمركزة هناك".

وتابعت الوزارة دون تفصيل "تحث الصين الطرف المعني على… الاشتراك معها في حماية الوضع الجيد الحالي في بحر الصين الجنوبي والذي لم يتحقق بسهولة".

ولكل من الصين وتايوان والفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي مطالب بالسيادة على أرخبيل سبراتلي، حيث تسرع الصين في تحويل شعاب مرجانية إلى جزر صناعية يبدو أنها منشآت عسكرية يصدر منها عسكريون على نحو منتظم أوامر للسفن الأجنبية بالمغادرة.

ويتبع دوتيرتي سياسة الحوار مع بكين أملا في الحصول على منح وقروض واستثمارات بمليارات الدولارات، كما رفض الانتقادات الموجهة إليه بأنه يرضخ للضغوط الصينية أو يتخلى عن السيادة الفلبينية.