رجال الأعمال الألمان يرحبون بقمة بوتين وميركل المرتقبة

أعلن رئيس "اللجنة الشرقية" لرابطة أوروبا الشرقية للاقتصاد الألماني فولفغانغ بيوهلي، ترحيب رجال الأعمال بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المقرر عقده يوم السبت المقبل 18 أغسطس / آب، متوقعين مواصلة الحوار من أجل حل المشكلات الحالية وتنفيذ مشاريع جديدة.

ونقل الموقع الرسمي للرابطة عن رئيسها قوله اليوم الخميس 16 / أغسطس / آب: "ازدادت كثافة تبادل اللقاءات بين ألمانيا وروسيا بشكل كبير في الأشهر الماضية، وهذا التطور هو موضع ترحيب"، مضيفا: "قائمة المهام التي لا يمكن حلها إلا بمشاركة روسيا طويلة، ويمكن للحوار فقط أن يساعد على حل المشكلات والتنفيذ المشترك للمشاريع الجديدة".

وأشار رئيس "اللجنة الشرقية" إلى وجود عدد كبير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين روسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما قضايا التجارة العالمية، وتعزيز منظمة التجارة العالمية، وحماية المناخ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على الاتفاق الإيراني ومحاربة الإرهاب الدولي.

وأضاف بوهيلي أن التطبيع الحقيقي للعلاقات الثنائية ممكن أن يتم فقط بعملية السلام الناجحة في شرق أوكرانيا ، معربا عن أمله في المزيد من الإشارات والمقترحات من موسكو في هذا الاتجاه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الألمانية برلين في 18 أغسطس للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وسبق أن أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت المقبل، حيث تعتزم مناقشة تسوية الوضع في سوريا وأوكرانيا.

وقامت ميركل بزيارة عمل إلى روسيا في 18 مايو/ أيار الماضي، حيث بحثت مع بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة ولا سيما مشروع "التيار الشمالي 2".