لمنع النزاعات... اتفاق لنشر قوات مشتركة على الحدود بين السودان وإثيوبيا

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH سفير السودان في موسكو: روسيا تعلب دورا كبيرا في تحديث الجيش السوداني

الخرطوم — سبوتنيك . واتفقت السودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، على نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع التوترات، حسبما أعلن رئيس الأركان السوداني، كمال عبد المعروف.

وقال عبد المعروف، في تصريحات عقب لقاءه بنظيره الإثيوبي، سعارا مكونن في الخرطوم، إنه تم التوصل إلى "اتفاق مع إثيوبيا لنشر قوات مشتركة بين البلدين"، مضيفا أن "الاتفاق تم بعد مباحات مشتركة بين رؤساء الأركان في الجيشين بالخرطوم".

وتابع عبد المعروف أن "الغرض من نشر القوات السودانية الإثيوبية المشتركة هو منع توترات أو نزعات في حدود البلدين".