هل تقف دول المقاطعة وراء أزمة الليرة... تركيا تجيب

قال السفير التركي في قطر، فكرت أوزر، إن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا، تجيء في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، مشددا على وقوف قطر وتركيا مع بعضهما في مختلف الظروف بما يدعم مسيرة التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين.

وأرجع السفير التركي، في تصريحات خاصة إلى صحيفة الشرق القطرية، أزمة الليرة التركية إلى العديد من الأسباب أهمها هناك بعض الدول التي تتلاعب في العملية التركية "وهذا واضح أمام أعين الكل"، مشيرا إلى أنه "في بداية الحصار الذي فرض على قطر كان هناك أيضا تلاعب في العملة القطرية من قبل بعض دول الحصار".

وأضاف أنه "في الحالة التركية هناك العديد من الأطراف، حيث كان أول هجوم من بعض دول أوروبا، كما أن هناك عدة مراكز حول العالم شرقا وغربا تستهدف التلاعب في العملة التركية".

وحول ما إذا كانت دول المقاطعة متورطة في محاولة الإضرار بالليرة التركية، قال إن "كل تلك الأمور سوف تتضح في القريب العاجل"، منوها إلى أن "هناك العديد من الجهات التركية تقوم حاليا ببحث الأشخاص أو المؤسسات أو الدول التي تقف وراء هذه المحاولات المستهدفة للعملة التركية".

© AP Photo / Kayhan Ozer على خلفية انهيار الليرة التركية... هذا ما حدث بين أردوغان وأمير قطر

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن قطر وعدت بلاده بدعم يقدر بـ 15 مليار دولار على شكل مشاريع استثمارية.

وتراجعت قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 40%، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وقال كالين عبر حسابه على "تويتر" إن "قطر ستنفذ مشاريع مباشرة في تركيا وقدرها 15 مليار دولار‎"، مضيفا أن "أسس الاقتصاد التركي قوية وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة‎"، وأن "العلاقات التركية القطرية قائمة على أسس ثابتة من الصداقة الحقيقية والتضامن".

والتقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر رئاسية للأناضول، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن الإعلام، واستغرق حوالي 3 ساعات ونصف الساعة.

وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين؛ لرفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تحتجزه تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.