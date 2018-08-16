الصين تكتشف ثاني حالة تفش لحمى الخنازير الأفريقية

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن نحو 30 خنزيرا نفقوا بسبب المرض في المجزر الواقع في مدينة تشنغتشو بإقليم خنان في وسط البلاد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وأضافت أن الخنازير انتقلت آلاف الكيلومترات من مزرعة في مدينة جياموسي بإقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين.
وتحقق السلطات في هيلونغجيانغ فيما إذا كانت الخنازير قد أصيبت بالعدوى في الإقليم الواقع على الحدود مع روسيا.
تأتي الأنباء بعد أسبوعين تقريبا من إعدام إقليم آخر في شمال شرق الصين، هو إقليم لياونينغ، آلاف الخنازير بعد اكتشاف البؤرة الأولى لحمى الخنازير الأفريقية.
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