الصين تكتشف ثاني حالة تفش لحمى الخنازير الأفريقية

اكتشفت الصين ثاني حالة تفش لحمى الخنازير الأفريقية، اليوم الخميس، في مجزر تملكه الوحدة الصينية التابعة لمجموعة دابليو.إتش جروب، أكبر منتج للحم الخنزير في العالم، مما أثار مخاوف من انتشار العدوى المميتة في البلد الذي يملك أكبر قطيع من الخنازير في العالم.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن نحو 30 خنزيرا نفقوا بسبب المرض في المجزر الواقع في مدينة تشنغتشو بإقليم خنان في وسط البلاد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Fotolia / Budimir Jevtic ألمانيا تسمح بقتل الخنازير البرية خشية نقلها عدوى مميتة

وأضافت أن الخنازير انتقلت آلاف الكيلومترات من مزرعة في مدينة جياموسي بإقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين.

وتحقق السلطات في هيلونغجيانغ فيما إذا كانت الخنازير قد أصيبت بالعدوى في الإقليم الواقع على الحدود مع روسيا.

تأتي الأنباء بعد أسبوعين تقريبا من إعدام إقليم آخر في شمال شرق الصين، هو إقليم لياونينغ، آلاف الخنازير بعد اكتشاف البؤرة الأولى لحمى الخنازير الأفريقية.