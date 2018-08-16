الكرملين: بوتين وباشنيان يبحثان التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرمني جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، وتمت مناقشة بعض القضايا الحيوية للأجندة الثنائية، وكذلك قضايا التعاون في مجال التكامل المشترك، لا سيما في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قرغيزستان وأوزبكستان.
وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران، ومنغوليا والهند وباكستان بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".
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