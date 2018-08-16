الكرملين: بوتين وباشنيان يبحثان التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع رئيس الوزراء الأرمني، نيقول باشينيان، هاتفيا، قضايا التعاون في مجال التكامل المشترك، وخصوصا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرمني جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، وتمت مناقشة بعض القضايا الحيوية للأجندة الثنائية، وكذلك قضايا التعاون في مجال التكامل المشترك، لا سيما في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

© Sputnik . Valeriy Melnikov سيرغي بابورين: تعزيز دور روسيا في منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس

هذا وأعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان ، في وقت سابق، أن الحكومة الأرمنية الجديدة مصممة على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى جميع المستويات.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قرغيزستان وأوزبكستان.

وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران، ومنغوليا والهند وباكستان بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".