فيتنام تحشد القوات وتحذر من فيضانات وعواصف مدارية

وضعت فيتنام آلاف الجنود في حالة تأهب وأعدت خطط إجلاء وأمرت السفن بالبقاء في موانئ اليوم الخميس في حين تستعد الأقاليم الشمالية لعاصفة مدارية من المقرر أن تصل غدا الجمعة.

ومن المتوقع أن تسقط العاصفة المدارية بيبينكا، التي تبلغ سرعة الرياح فيها مئة كيلومتر في الساعة، أمطارا سيبلغ منسوبها 450 ميليمترا على إقليمي ثانه هوا وهوا بينه مما يهدد بفيضانات وانهيارات أرضية.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن العاصمة هانوي، الواقعة شمالي الإقليمين، من المتوقع أن تشهد 300 مليمتر من الأمطار، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال المركز "المناطق الجبلية في شمال وشمال وسط فيتنام تواجه مخاطر كبيرة من الانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة في حين تواجه المناطق المنخفضة فيضانات شديدة".

وأمرت الحكومة المركزية الأقاليم الشمالية بمنع السفن من الإبحار وإعداد خطط إجلاء لسكان المناطق المنخفضة.

وتوقع مركز الأرصاد أن تضعف العاصفة بيبينيكا إلى منخفض جوي مداري مع دخولها إلى وسط البلاد بعد ظهر الجمعة بسرعة رياح تبلغ 50 كيلومترا في الساعة.