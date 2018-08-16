الداخلية الأفغانية: انتهاء الهجوم على مركز تدريب أمني في كابول بمقتل 3 مسلحين

قال وزير الداخلية الأفغاني، ويس برمك، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية أنهت عملياتها في موقع هجوم مسلح استهدف مركز تدريب أمني في العاصمة كابول، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من المسلحين.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الوزير قوله إن "الهجوم على مركز التدريب التابع لمديرية الأمن الوطني في قلعة وزير قد انتهى…وقتل ثلاثة مسلحين".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأربعاء وأوقع أكثر من 48 قتيلا.

وكانت وكالة "باجوك" الأفغانية نقلت، أمس الأربعاء، عن مصادر أمنية "مقتل 10 طلاب وإصابة أكثر من 20 في هجوم انتحاري استهدف مركز تعليمي".