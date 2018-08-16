المفوضية الأوروبية قلقة بشأن العنف ضد المتظاهرين في رومانيا

أعلن متحدث باسم الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، كريستيان شبار، اليوم الخميس، عن قلق المفوضية الأوروبية إزاء العنف ضد المتظاهرين في رومانيا.

بروكسل — سبوتنيك. وقال شبار للصحفيين في بروكسل: "في سياق آلية التدقيق والتعاون في موضوع ضمان دخول رومانيا إلى منطقة شنغن، تتابع المفوضية الأوروبية الأحداث بقلق، وتعلق آمالا كبيرة على العدالة ومكافحة الفساد، لم يكن العنف أبدا حلاً في السياسة".

© Sputnik . J. Kargyar مقتل 14 وإصابة 18 آخرين في انفجار أمام مركز تعليمي في كابول

واندلعت في بوخارست يوم الجمعة الماضي، احتجاجات على نطاق واسع، انتهت بأعمال شغب، ما أسفر عن إصابة 450 شخصا، نقل منهم 70 إلى المستشفى، بما في ذلك 11 من أفراد الدرك.

يذكر أنه عند وقوع هذا الحدث، بلغ عدد المتظاهرين في وسط بوخارست أكثر من 10 آلاف شخص، وبحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 غرينتش) حاول المتظاهرون إزالة الحاجز الأمني، إلا أن رجال الدرك صدوهم مستخدمين قنابل مسيلة للدموع.

ويطالب المحتجون بحل برلمان البلاد وإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط واستقلالية القضاء، فضلا عن إنشاء برلمان أحادي الغرفة يضم 300 عضو، بما في ذلك 100 عضو من أبناء الجالية الرومانية في الخارج.