الأتراك يحرقون الدولارات لدعم الليرة التركية (فيديو+صور)

تجمع أتراك في شارع من شوارع تركية وبدأوا بحرق الدولار الأمريكي من أجل دعم العملة الوطنية.

ونشرت صحيفة "حرييت" التركية صورا لهذا التجمع.

Турки протестуют против американских санкций. Сморкаются в долларовые купюры и сжигают их pic.twitter.com/KsxgdynF43 — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) August 12, 2018

وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.

بعد ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة في الرسوم المفروضة على الألمنيوم والصلب من تركيا، والتي خفضت سعر الليرة التركية.