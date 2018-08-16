الأتراك يحرقون الدولارات لدعم الليرة التركية (فيديو+صور)

ونشرت صحيفة "حرييت" التركية صورا لهذا التجمع.
Турки протестуют против американских санкций. Сморкаются в долларовые купюры и сжигают их pic.twitter.com/KsxgdynF43— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) August 12, 2018
وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.
بعد ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة في الرسوم المفروضة على الألمنيوم والصلب من تركيا، والتي خفضت سعر الليرة التركية.
Турки жгут американские доллары, чтобы поддержать национальную валюту. Флешмоб такой pic.twitter.com/V4BOQ865D5— НТВ (@ntvru) August 15, 2018
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