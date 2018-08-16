معرض يضم أسلحة الإرهابيين المستخدمة في سوريا

قاعدة حميميم — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس، سيتم تقديم مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات التي جرى الاستيلاء عليها من المسلحين، ولا سيما الطائرات من دون طيار، والعبوات المتفجرة يدوية الصنع.
ومن المقرر خلال المنتدى، عقد أكثر من 150 فعالية في شكل اجتماعات ومؤتمرات وطاولات مستديرة وورش عمل وجلسات إعلامية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط خمسة طائرات مسيرة خلال الثلاثة أيام الماضية من قبل القاعدة الجوية الروسية في حميميم.
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