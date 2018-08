معرض يضم أسلحة الإرهابيين المستخدمة في سوريا

قاعدة حميميم — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس، سيتم تقديم مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات التي جرى الاستيلاء عليها من المسلحين، ولا سيما الطائرات من دون طيار، والعبوات المتفجرة يدوية الصنع.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation