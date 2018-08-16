معرض يضم أسلحة الإرهابيين المستخدمة في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أنه سيجري تنظيم معرض للأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا، في المنتدى الدولي "أرميا - 2018 (الجيش - 2018 ).

قاعدة حميميم — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس، سيتم تقديم مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات التي جرى الاستيلاء عليها من المسلحين، ولا سيما الطائرات من دون طيار، والعبوات المتفجرة يدوية الصنع.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation الدفاع الروسية: قواتنا دمرت طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم

هذا، ويعقد منتدى "الجيش-2018 " في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو.

ومن المقرر خلال المنتدى، عقد أكثر من 150 فعالية في شكل اجتماعات ومؤتمرات وطاولات مستديرة وورش عمل وجلسات إعلامية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط خمسة طائرات مسيرة خلال الثلاثة أيام الماضية من قبل القاعدة الجوية الروسية في حميميم.