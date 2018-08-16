استئناف المحادثات بين أمريكا والصين بشأن التجارة نهاية الشهر الجاري

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الاقتصادية، لاري كودلو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والصين، ستستأنفان المحادثات بشأن التجارة نهاية آب/ أغسطس.

واشنطن — سبوتنيك. نقلت قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، أن "المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أكد اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة والصين ستستأنفان محادثات التجارة في نهاية هذا الشهر".

وقال كودلو بهذا الصدد: "لا ينبغي على الحكومة الصينية… أن تستهين بحزم واستعداد الرئيس ترامب لمواصلة هذه المعركة، للقضاء على الرسوم والحواجز والحصص غير الجمركية، والتوقف عن سرقه الملكية الفكرية ووقف النقل القسري للتكنولوجيا".

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كما ذكرت وزارة التجارة الصينية، في وقت سابق، أن نائب وزير التجارة للبلاد، فان شوون ، سيغادر إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من آب/أغسطس، لإجراء مشاورات حول القضايا التجارية. ويشار إلى أن فان شوون، سيجري محادثات مع نائب وزير المالية الأمريكي.

هذا وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن اقتصاد الصين بدأ في التراجع، مشيراً إلى أن التعريفات الأمريكية تشكل ضغطا عليه مع تواصل الانخفاض الحاد في عملة بكين، مؤكدا أن جزءا من الانخفاض في العملة أدى إلى خروج الأموال من الصين، مشيرا إلى أنه إذا كانت الأموال تهرب من بكين وقد تكون العملة مؤشرا على ذلك، فإن الصين ستواجه مشاكل كثيرة، وحث على عدم التقليل من شأن عزم ترامب على "إنهاء المسألة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 20 تموز/ يوليو الماضي، استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في حال استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية.