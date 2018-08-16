تحضيرات لمنتدى تعاون ومؤتمر اقتصادي عربي - روسي في موسكو

أعلن سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا، جابر حبيب جابر، أن التحضيرات جارية الآن لعقد منتدى التعاون العربي الروسي في موسكو الذي سيكون غالبا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشيرا للإعداد لمؤتمر اقتصادي عربي - روسي يهدف لوضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين الطرفين.

موسكو — سبوتنيك. وقال جابر، لوكالة "سبوتنيك" في أول مقابلة له مع الإعلام في منصب سفير جامعة الدول العربية، أن "على أجندة التعاون مع روسيا عدد واسع جدا من الملفات، على رأسها التحضيرات الجارية لعقد الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي سيكون على الأغلب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وسيعقد هذه المرة في موسكو".

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وأضاف السفير:" دخلت الآن مرحلة التحضيرات الأخيرة لعقد مؤتمر اقتصادي عربي-روسي، لم يحدد موعده، ويجري العمل لإقرار الاقتراحات بهذا الخصوص".

وأشار جابر، إلى أن "هذا المنتدى له أهمية خاصة لأنه يضع خريطة طريق لتعزيز التعاون الروسي العربي في مختلف المجالات، وفضلا عن الشق السياسي المتمثل في الحضور على مستوى وزراء الخارجية هناك الشق الاقتصادي الذي اتفق الجانبان على دفعه، وستكون هناك ترتيبات لعقد لقاءات على مستوى الوزراء المختصين في الجانبين وبمشاركة رجال المال والأعمال والشركات الكبرى من الجانبين".

كما أكد السفير على وجود "اتفاق على تأسيس مركز ثقافي عربي — روسي، ورغبة قوية من الجانب العربي ومن الجانب الروسي على دفع هذا المشروع أسوة بمشروعات مماثلة في عواصم مهمة".