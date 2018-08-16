المفوضية الأوروبية ترحب بدخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق حيز التنفيذ

بغداد — سبوتنيك. قالت المفوضية في بيان اليوم الخميس "ترغب بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى العراق بالتعبير عن مشاعر الرضا تجاه دخول اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق حيز التنفيذ بشكل كامل ونشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي".

وقالت المفوضية إن "هذه الاتفاقية تبين الاشتراك الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي في إنشاء إطار قانوني للتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي في المجالات التي تمثل مصالح مشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والتجارية والهجرة والأمن والطاقة والبيئة وغيرها كثير من المجالات".

وأكدت المفوضية أن "الاتفاقية ستوفر آليات تعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق وتمثل خطوة مهمة أخرى في الجهود الواسعة للاتحاد الأوروبي لدعم العراق، والمصادقة على الاتفاقية هو دليل آخر على رغبة الاتحاد الأوروبي في تقوية علاقته مع العراق في هذه اللحظة الحاسمة، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في العام الماضي وفي ضوء التحديات المهمة في الاستقرار والإعمار التي ينطوي عليها مستقبل البلد".

واعتبرت المفوضية أن:" التنفيذ الكامل للاتفاقية سيسمح للعراق والاتحاد الأوروبي بتبادل الآراء والحفاظ على المشاورات المنتظمة في أفضل الطرق لدعم طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي التزمت به حكومة العراق خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق في شهر شباط/ فبراير الماضي والذي اشتركت برئاسته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني".

وقد سبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي بحزمة كبيرة من الدعم للعراق في مؤتمر الكويت والتي سوف تطبق كجزء من الاتفاقية ومن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه العراق التي اعتمدت في كانون الثاني/يناير بهدف دعم حكومة العراق في مساعيها لتلبية متطلبات وطموحات المواطنين العراقيين.