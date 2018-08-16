انخفاض الليرة التركية متأثرة بتهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

شهدت الليرة التركية، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب، انخفاضا جديدا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على أنقرة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الليرة التركية انخفضت إلى 5.8561 مقابل الدولار، بفعل تقرير بأن أمريكا تجهز المزيد من العقوبات إذا رفضت تركيا إطلاق سراح القس برونسون.

© REUTERS / OSMAN ORSAL محكمة تركية ترفض طعنا لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بفرض المزيد من العقوبات على تركيا حال لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي برونسون.

وقال وزير الخزانة الأمريكية، سيتفين مونشين، في تصريحات نقلتها صحيفة "بلومبرغ"، إن "المزيد من العقوبات في انتظار تركيا إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أنقرة، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.