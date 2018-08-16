صحيفة تتحدث عن كواليس لقاء المطار السري بين ليبرمان ومبعوث الأمير

قالت صحيفة عبرية إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التقى سرا مع شخصية قطرية رفيعة المستوى في قبرص.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التقى بالسفير القطري لقطاع غزة، محمد العمادي، سرا، في 22 من شهر يونيو/ حزيران الماضي في مطار قبرصي.

المطار القبرصي

© Sputnik . Maxim Blinov ليبرمان: نعمل على الوقيعة بين أهالي غزة و"حماس"

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن ليبرمان التقى بالعمادي في مطار قبرصي، على هامش لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بنظيريه القبرصي واليوناني.

بحث الطرفان، ليبرمان والعمادي، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وملف التهدئة ووقف إطلاق النار، وبحث الاقتراح القطري والخاص بحل الزمة الإنسانية بالقطاع وعقد صفقة تبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أن إسرائيل رفضت الاقتراح القطري، أو التدخل القطري في مسار العلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، نتيجة لرفض مصر مثل هذه التدخلات، لتستمر القاهرة في لعب الدور الرئيس لها، والممثل في الوصول إلى اتفاق تهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

مساعدات مادية

بيد أن الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة توصلا مع الدوحة بهدف تقديم قطر لمساعدات مادية للأزمة الإنسانية في غزة، وبأن الطرفين، الأمريكي والأممي، حاولا التواصل مع أطراف عربية أخرى، ممثلة في السعودية والإمارات، ولكن يبدو أنهما رفضا تقديم مساعدة مادية لغزة.

وتواصل دولي

© East News / AP/FOTOLINK استطلاع رأي لقناة عبرية: الإسرائيليون يلفظون ليبرمان

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قطر كانت من بين الدول العربية التي زارها جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي الخاص وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكذلك جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث طلبا من الدوحة تقديم مساعدات مادية لقطاع غزة، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية.

وأردفت الصحيفة العبرية بأن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، قد زار قطر قبل أسبوعين، للغرض نفسه. حيث اتفق ميلادنيوف مع الدوحة على تسليم 350 مليون دولار لتحسين الأحوال الاقتصادية في القطاع، ولدفع رواتب الموظفين في غزة.