صحيفة تتحدث عن كواليس لقاء المطار السري بين ليبرمان ومبعوث الأمير

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التقى بالسفير القطري لقطاع غزة، محمد العمادي، سرا، في 22 من شهر يونيو/ حزيران الماضي في مطار قبرصي.
المطار القبرصي
بحث الطرفان، ليبرمان والعمادي، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وملف التهدئة ووقف إطلاق النار، وبحث الاقتراح القطري والخاص بحل الزمة الإنسانية بالقطاع وعقد صفقة تبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وأضافت الصحيفة العبرية أن إسرائيل رفضت الاقتراح القطري، أو التدخل القطري في مسار العلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، نتيجة لرفض مصر مثل هذه التدخلات، لتستمر القاهرة في لعب الدور الرئيس لها، والممثل في الوصول إلى اتفاق تهدئة بين "حماس" وإسرائيل.
مساعدات مادية
بيد أن الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة توصلا مع الدوحة بهدف تقديم قطر لمساعدات مادية للأزمة الإنسانية في غزة، وبأن الطرفين، الأمريكي والأممي، حاولا التواصل مع أطراف عربية أخرى، ممثلة في السعودية والإمارات، ولكن يبدو أنهما رفضا تقديم مساعدة مادية لغزة.
وتواصل دولي
وأردفت الصحيفة العبرية بأن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، قد زار قطر قبل أسبوعين، للغرض نفسه. حيث اتفق ميلادنيوف مع الدوحة على تسليم 350 مليون دولار لتحسين الأحوال الاقتصادية في القطاع، ولدفع رواتب الموظفين في غزة.
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