الشاباك: اتفاق وقف إطلاق النار يعزز قدرات "حماس"

حذر جهاز الشاباك الإسرائيلي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" من أن اتفاق التهدئة يعزز من قوة "حماس" ويزيد الإرهاب.

قال الجنرال نداف أرجمان، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، إن اتفاق التهدئة مع "حماس" يقوي شوكة "حماس" ويعزز الإرهاب في غزة.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON صحيفة تكشف البنود الستة في اتفاق "حماس" مع إسرائيل

وكانت القناة العشرين العبرية قد قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة "وصمة عار" على إسرائيل.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، أنه على إسرائيل بنسيانها للأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، أن تطلب الغفران من المستوطنين في غلاف غزة.

وأفادت القناة بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل يعني الاستسلام لحركة "إرهابية"، وبأنه ذروة الأحداث لهذا الصيف، وقالت إسرائيل نعم لحركة "حماس"، بعد 130 يوما من "الإرهاب".

وأكدت القناة العبرية أن 130 يوما من إطلاق الطائرات الورقية الحارقة وبالونات الهيليوم المشتعلة يعني الاستسلام لحركة "إرهابية"، رغم أن الجيش الإسرائيلي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، والجيش الأكثر أخلاقية في العالم، حسب زعم القناة.