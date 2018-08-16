وزير الخارجية الأمريكي يعلن تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران ويعين مبعوثا خاصا إلى طهران

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب، إعادة تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران.

كما قرر وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، تعيين بريان هوك، ممثلا خاصا بشأن إيران، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo / Alex Brandon الخارجية الأمريكية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة إيران بالتوقف عن القمع

وسيقود هوك، وفقا لبيان الخارجية، فريق العمل بشأن إيران، لتنسيق إجراءات الولايات المتحدة ضد طهران.

وتشهد العلاقات بين أمريكا وإيران توترا كبيرا، على خلفية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وبرامج إيران الصاروخية، التي تعتبرها واشنطن بمثابة تهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.